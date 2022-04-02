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Немецкие чиновники повысили себе зарплаты на фоне падения доходов у жителей ФРГ

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и ряд министров страны с 1 апреля повысили себе заработную плату, в то время как жителей ФРГ настраивают на «тяжелые времена». Об этом сообщает издание DWN.

«Эта новость, вероятно, разозлит многих налогоплательщиков: в разгар кризиса Олаф Шольц и его министры получают больше зарплаты», — говорится в материале.

По данным издания, Шольц может рассчитывать на месячную прибавку в €345, а министры — по €275. При этом отмечается, что прошлое правительство во главе с Ангелой Меркель отказалось от повышения заработной платы.

В то же министр экономики Роберт Хабек настраивает немцев на «тяжелые времена» и потерю благосостояния, а статс-секретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Оливер Кришер заявил, что ситуация на Украине стоит «процветания» Германии.

«В ходе этого кризиса нам придется говорить о сокращении потребления <...> Потребление газа уменьшается, поэтому общее потребление энергии снижается. Конечно, каждый человек может сделать что-то для снижения потребления энергии», — сказал он.

Ранее президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что промышленность Германии может обрушиться в случае введения запрета на импорт российских энергоресурсов, в то время как именно она спасла Германию во время пандемии коронавируса.

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