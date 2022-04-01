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Россия предоставит ООН новые доказательства работы биолабораторий на Украине

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Carlo Allegri/Reuters

Россия 1 апреля предоставит Организации объединенных наций новые данные касательно военно-биологических лабораторий на территории Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Мы распространили документальные свидетельства, полученные нашим министерством обороны, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Письма были распространены 11, 18 и 29 марта. Сегодня мы направим новое письмо», — сказал российский постпред.

Он также уточнил, что 6 апреля Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» (неформальную встречу для обмена мнениями — прим. ред.), чтобы обсудить «широкий спектр угроз международному миру и безопасности, исходящий от военно-биологической активности по всему миру». По его словам, «масштаб будет несколько шире, чем Украина».

Полянский также добавил, что во встрече будут участвовать независимые эксперты по биологическому оружию.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сказал, что заявления Пентагона о мирной работе биолабораторий США на Украине не успокаивают и поэтому Россия будет добиваться международного расследования этой преступной деятельности Вашингтона. По его словам, в них проводили исследования способов передачи опасных заболеваний людям через мышей и птиц.

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