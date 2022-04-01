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В Пакистане предотвратили заговор с целью убийства премьер-министра Имрана Хана

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Global Look Press

Охрана пакистанского премьер-министра Имрана Хана была усилена после сообщения органов безопасности страны о готовящемся заговоре с целью его убийства. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Сведения о заговоре обнародовал министр информации страны Фавад Чаудхри на следующий день после заявления одного из лидеров правящей Фейсала Вавды об угрозе жизни премьер-министра.

При этом сам Хан утверждает, что его решили свергнуть США за независимую внешнюю политику. По его словам, 7 марта было получено письмо «из Америки», в котором говорится, что «мы пощадим Пакистан, если Имран Хан уйдет», иначе Пакистану «придется столкнуться с последствиями».

Ранее Хан отказался выступить с осуждением военной операции России на Украине. В ответ на призыв об этом со стороны западных дипломатов он заявил, что власти Пакистан — не «рабы, которые сделают все, что им скажешь».

Премьер Пакистана отметил, что его страна имеет дружеские связи с США, Россией, Китаем и Евросоюзом и не собирается примыкать к какому-либо лагерю. Исламабад намерен сотрудничать со всеми.

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