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Грызлов заявил, что Белоруссия и Россия согласовали строительство Союзного государства

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РИА «Новости»

Белоруссия и Россия на текущем этапе согласовали все вопросы строительства Союзного государства. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

«Мы находимся сейчас в таком состоянии, когда все вопросы, касающиеся строительства Союзного государства согласованы и уже реализуются», — сказал дипломат.

Он напомнил, что в 2021 году на заседании Высшего Госсовета были одобрены 28 отраслевых союзных программ по углубления интеграции.

«Были приняты очень важные документы, 28 отраслевых программ, которые будут сближать экономики стран», — заявил Грызлов.

Он отметил, также были утверждены военная доктрина, которая будет обеспечивать безопасность пространства Союзного государства, концепция миграционной политики.

Кроме того, посол указал, что ведется работа по сближению законодательств.

«Мы видим и конкретные шаги, они касаются и поставок энергоносителей и сооружения АЭС, вопросов, связанных с поставками продукции российской в Беларусь и белорусской — в Россию», — говорит он.

Он добавил, что созданы условия для промышленных предприятий Белоруссии, для их участия в тендерах в РФ на правах российским предприятий. Это распространяется и на гособоронзаказ, заключил он.

Ранее стало известно, что Министерства энергетики Белоруссии и России оканчивают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства.

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Отношения России и Белоруссии
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