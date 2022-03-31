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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Путин обсудил с премьером Норвегии Стёре ситуацию на Украине

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщил офис норвежского премьера, передает РИА «Новости».

Отмечается, что телефонный разговор был проведен 31 марта, в первой половине дня, по инициативе Осло.

По данным пресс-службы, Стёре призвал Путина завершить военную операцию на Украине, вывести оттуда российские войска и обеспечить гуманитарный доступ.

«Я подчеркнул, в частности, что гражданское население Мариуполя должно иметь гуманитарный доступ и что война должна иметь решение путем переговоров», — говорится в сообщении.

Норвежский премьер также выразил озабоченность в связи с тем, что на Украине страдают мирные граждане, что миллионы людей стали беженцами и призвал сделать все возможное, чтобы найти решение путем диалога.

После Путина Стёре переговорил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

При этом на сайте Кремля сообщается, что президент Путин подробно разъяснил Стёре «причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи».

Российская сторона подтвердила, что политик обсудили организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, в том числе в Мариуполе.

Путин также информировал Стёре о переговорах российских и украинских делегаций, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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