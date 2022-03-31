Премьер Драги заявил, что РФ и Украина хотят видеть Италию как гаранта мира

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы, что Украина и РФ обратились к правительству страны с запросом стать гарантом мира в связи с событиями на Украине, сообщает ТАСС.

«Положительный фактор, что Италию хотят в качестве гаранта (безопасности) и Украина, и Россия», — сказал он.

Ранее Марио Драги заявил, что глава РФ Владимир Путин рассказал ему о неготовности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поспособствовать встрече Путина и Зеленского на территории Турции. Он подчеркнул, что надеется на проведение следующего этапа переговоров в Стамбуле.

Делегации РФ и Украины прибыли 29 марта во дворец Долмабахче, где прошли очные переговоры сторон. Тогда же состоялись закрытые переговоры между главой российской делегации, помощником президента РФ Владимиром Мединским и членом украинской делегации, главой парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давидом Арахамией.