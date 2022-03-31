В Госдуме считают, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ может пройти в мае-июне

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в мае-июне в Южной Осетии может состояться референдум, на котором граждане выскажутся по вопросу вхождения в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, что 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят. После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», — сказал Водолацкий.

Накануне президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. В свою очередь пресс-секретарь Бибилова уточнила, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

26 августа того же года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.