Джонсон заявил, что свержение российских властей не является целью Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопрос журналиста о смене руководства в России, заявил, что у британского правительства нет такой цели, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который в ходе визита в Варшаву заявил, что российский президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Джонсон указал, что «понимает, почему» американский лидер так выразился, но не пояснил свой ответ.

Байден также тогда заявил, что спецоперация на Украине «никогда не станет победой для России». Как пояснил слова американского президента представитель Белого дома, «точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона» и он якобы не имел в виду власть Путина в России или смену режима.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».