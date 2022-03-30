Сенаторы США попросили Байдена ускорить поставки помощи Украине

Группа американских сенаторов просит администрацию президента США Джо Байдена ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала Россией спецоперации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill.

«Обязательства Америки перед Украиной и нашими союзниками по НАТО требуют, чтобы мы ускорили поставку оружия и снаряжения нашим союзникам и партнерам», — говорится в письме сенаторов.

Сенаторы также просят предоставить подробную информацию о военной помощи, которую США и страны-союзники направили Украине за время спецоперации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия адекватно отреагирует, если некоторые страны НАТО начнут поставлять Украине боевые самолеты и системы противовоздушной обороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».