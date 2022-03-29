США заявили о готовности поддержать соглашения Москвы и Киева по безопасности Украины

США готовы поддержать возможные договоренности между Москвой и Киевом в вопросе обеспечения безопасности Украины. Об этом в ходе пресс-конференции в Рабате заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть составной частью этого результата, в том числе наша поддержка в будущем ее обороны и безопасности, то, конечно, к этому мы хотим стремиться», — сказал он.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле во дворце Долмабахче. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее назвал продуктивным прошедшие в Стамбуле переговоры, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева.