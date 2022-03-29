Польша отозвала согласие на заключение с Россией соглашения о взаимной защите инвестиций

Власти Польши решили отозвать свое согласие на заключение с Россией соглашения о поддержке и взаимной защите инвестиций. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава требует от других стран Евросоюза ввести санкции против России, но сама так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву.

По его словам, российский уголь и далее идет широким потоком через польскую границу. Бывший министр отметил, что официальная Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию.

До этого на фоне военной операции России на Украине премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу приостановить выдачу виз всем россиянам в рамках санкций против России.