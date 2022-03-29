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Президент Бразилии отправлен на медобследование из-за боли в животе

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Eraldo Peres/AP

Вечером 28 марта президента Бразилии Жаира Болсонару направили для исследования в столичный военный госпиталь в связи с болью в животе. Об этом сообщает газета Globo.

У президента было запланировано партийное мероприятие, сообщил глава партии.

По его данным, сейчас Болсонару обследуют врачи администрации в связи с рефлюксной болезнью и проблемами с желудком.

Супруга главы Бразилии Мишель Болсонару после мероприятия отметила, «слава богу, с ним все хорошо». Она направилась в госпиталь к супругу.

В сентябре 2018 года Болсонару получил ножевые ранения, когда будучи кандидатом в президенты встречался с избирателями на юго-востоке Бразилии. Политик в течение трех недель перенес четыре сложных операции.

Также Болсонару госпитализировали в январе 2022 года.

Ранее президент Бразилии назвал Путина «одним из самых могущественных» людей в мире. «Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сказал бразильский лидер.

Также он напомнил, что во время переговоров в Москве предложил Путину приехать в Бразилию. Пресс-служба Кремля по итогам беседы двух политиков сообщила, что российский лидер принял приглашение Болсонару посетить Бразилию.

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