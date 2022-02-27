Действия Соединенных Штатов по вмешательству в дела других стран, вторжения и свержения неугодных правительств будут подвергнуты осуждению в будущем — как и решимость США расширять альянс НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой МИД Кубы.

На Острове Свободы утверждают, что стремление США к расширению военного альянса приведет к непредсказуемым последствиям.

«Тщательно и честно рассматривать текущую ситуацию на Украине невозможно без глубокой оценки справедливых претензий Российской Федерации к США и НАТО и факторов, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных стандартов, которые Куба поддерживает и которые являются важным ориентиром, особенно для малых стран, в борьбе с гегемонизмом, злоупотреблением властью и несправедливостью», — считают в МИД Кубы.

Кубинское правительство выразило соболезнования в связи с гибелью мирного населения на Украине.

«История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности», — резюмировали на Острове Свободы.

Ранее китайское посольство в России напомнило, кто является реальной угрозой миру.