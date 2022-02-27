Посол Финляндии в Соединенных Штатах Микко Хаутала заявил, что Финляндия закрывает небо для российских авиакомпаний, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

«Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — процитировала финляндского дипломата журналистка телеканала Джеки Хейнрих.

Позднее эту информацию подтвердил министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка.

Ранее Росавиация закрыла российское небо для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии.

В ведомстве отметили, что решение было принято в рамках норм международного права в качестве ответной меры.

До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Также известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

В Минтрансе РФ заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия авиасообщения.