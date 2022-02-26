Зеленский потребовал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого заявил, что Россию следует оставить без права голоса в Совете Безопасности всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Лишить страну-агрессора (речь идет о России — «Газета.Ru») права голоса в Совете Безопасности ООН. Обсуждал это в беседе с генеральным секретарем ООН», — сказал глава государства.

Также Зеленский сообщил, что во время разговора с Гутерришем он выступил за квалификацию действий и заявлений РФ как «геноцид украинского народа».

Ранее стало известно, что Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины.

До этого СМИ писали, что члены Палаты представителей конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить РФ из Совета Безопасности ООН за военную операцию в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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