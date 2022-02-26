Верховная рада призвала исключить Россию из СБ ООН и усилить санкции против «всех россиян»

Верховная рада Украины призвала «закрыть небо над Украиной», исключить Россию из Совета Безопасности ООН и усилить санкции против «всех россиян». Соответствующее обращение зачитал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает РИА «Новости».

«От мира нам нужны действия. Поэтому призываем страны ЕС и НАТО немедленно, уже сегодня закрыть небо над Украиной. <...> Призываем исключить РФ из Совбеза ООН», — указано в обращении.

По словам Стефанчука, документ подписали руководство Рады, лидеры фракций и групп парламента.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении гуманитарного координатора по Украине.