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Турция предложила организовать переговоры России и Украины

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Ralph Orlowski/Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора предложил российскому коллеге Сергею Лаврову организовать переговоры России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряженности никому не поможет, он призвал прекратить военные операции. Министр Чавушоглу также подтвердил готовность Турции провести переговоры между Российской Федерацией и Украиной, если стороны этого захотят», — сказал источник.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что странам ЕС и НАТО нужно было действовать решительнее в ситуации с Украиной.

Он добавил, что Анкара поддерживает борьбу Украины по защите территориальной целостности. Он призвал Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений, однако отметил, что считает неприемлемым действия России по отношению к Украине. Эрдоган также назвал противоречащим международному праву решение РФ по спецоперации в Донбассе.

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