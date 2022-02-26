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В Белом доме анонсировали санкции против РФПИ

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Jonathan Ernst/Reuters

США введут санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на фоне ситуации на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министр финансов также введёт полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций — принадлежащей государству финансовой структуры, которая... отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста», — заявила Псаки.

Ранее США официально ввели санкции против президент а России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Аналогичное решение принял Евросоюз. ЕС также ввел ограничительные меры в отношении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Также стало известно, что Белый дом попросил у Конгресса $6,4 млрд «на украинский кризис».

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Операция на Украине
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