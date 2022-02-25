Израиль пообещал еврейской общине Украины 10 млн шекелей

Правительство Израиля пообещало выделить еврейской общине Украины экстренную помощь в размере 10 млн шекелей ($3,07 млн). Об этом сообщает JNS со ссылкой на заявление Министерства Израиля по делам диаспор.

«Это решение сделано исходя из мандата на поддержку как отдельных евреев, находящихся в опасности, так и еврейских общин. Сейчас совершенно ясно, что (еврейской общине Украины) необходима как немедленная, так и постоянная поддержка», — приводит издание слова из сообщения министерства.

Также отмечается, что министр по делам диаспор Нахман Шай и его команда постоянно отслеживают ситуацию на Украине и знают потребности украинских евреев.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Иерусалим осуждает военную операцию России на Украине.

«Нападение России на Украину серьезно нарушает мировой порядок. Израиль осуждает это нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины», — сказал дипломат.