Порошенко появился в эфире CNN c автоматом в руках

Бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эфире американского телеканала CNN с автоматом Калашникова в руках, сообщает РИА «Новости».

«Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня», — рассказал политик.

Экс-президент также рассказал о расположенном в Киеве «батальоне территориальной обороны», для записи в который «выстроилась очередь».

Ранее Порошенко рассказал, что, будучи главой государства, он сумел напугать российских военных слухами о западном оружии. По его словам, сдержать «российскую агрессию» ему удалось при помощи дезинформации — Украина получила от Запада переносные ЗРК Javelin, однако не имела права применять их на фронте.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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