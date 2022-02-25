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Польша закрывает небо для российских авиакомпаний

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша закрывает свое небо для российских авиакомпаний, сообщает Money.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить постановление правительства, которое приведет к закрытию воздушного пространства над Польшей для российских авиакомпаний, это будет означать запрет на взлеты и посадки из польских аэропортов для самолетов российских авиакомпаний и невозможность совершения ими полетов над территорией Польши.

Ранее свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Великобритания.

Аналогичные меры приняла и Росавиация. С 25 февраля было введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов гражданским самолетам, зарегистрированным в Великобритании и связанных с ней странах, в том числе транзитные рейсы.

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