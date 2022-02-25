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Чехия остановила выдачу вида на жительство россиянам

Премьер Фиала: Чехия прекратила оформлять вид на жительство россиянам

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Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр Чехии Перт Фиала заявил, что Прага, которая уже перестала выдавать гражданам России визы, отменила также выдачу видов на жительство. Об этом сообщает ТАСС.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям», — сказал глава правительства.

Ограничения связаны с операцией вооруженных сил России на Украине, которую 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.

Ранее Латвия в ответ на действия России на Украине отозвала посла для консультаций и прекратила выдачу виз российским гражданами.

Операция была объявлена после обращения за помощью Донецкой и Луганской народных республик. Украинские власти в ответ разорвали дипломатические отношения с Россией, ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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