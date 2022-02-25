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#Операция на Украине #Коронавирус
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Нарышкин заявил, что Россия не допустит превращения Украины в «кинжал» для Вашингтона

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия не может допустить, чтобы Украина превратилась в «занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона». Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 24».

Нарышкин подчеркнул, что Россию вынудили защищать себя и союзников самостоятельно. Он отметил, что это возможно только через демилитаризацию, денацификацию и нейтральный статус Украины.

Ранее в Global Times была опубликована статья, в которой исследователи из Китайской академии социальных наук заявили, что США используют ситуацию вокруг Украины для сплочения стран НАТО. По их мнению, Вашингтон стремится отдалить Россию от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над альянсом.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что Украина стала игрушкой в руках Североатлантического альянса и США и инструментом давления на Россию.

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Операция на Украине
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