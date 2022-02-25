В Кремле оценили призыв Киева к переговорам о нейтральном статусе Украины

Кремль обратил внимание на заявления украинских властей о готовности Киева к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это новое заявление, мы обратили на него внимание. Это движение в сторону позитива, необходимо его проанализировать», – заявил представитель Кремля.

При этом он добавил, что на данный момент не может ничего сказать о контактах российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с Москвой нейтральный статус Украины. Впоследствии об этом также заявил советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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