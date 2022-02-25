В Госдуме предложили восстановить ж/д сообщение Крыма с Украиной

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет предложил восстановить прерванное в 2014 году железнодорожное сообщение между крымским полуостровом и Украиной, передает РИА «Новости».

«Сегодня необходимо ставить вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымом и освобожденными от националистов регионами Украины. Транспортная блокада полуострова должна быть снята», — сказал парламентарий.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, обеспечив тем самым Крым пресной водой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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