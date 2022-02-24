Максим Шевченко объяснил, зачем нужна военная спецоперация в Донбассе

Российский политик Максим Шевченко рассказал, почему в его понимании необходима военная спецоперация в Донбассе.

«Это борьба против Запада, борьба против либерало-фашистов», — убежден Шевченко.

«Людей ждет изгнание из западной агентуры, которая приготовляла Украину к вступлению в НАТО, к тому, чтобы она стала плацдармом для войны против России», — полагает политик.

Утром в четверг Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.