Поклонская обратилась к русским и украинцам

Заместителем главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась в Telegram к русским и украинцам и призвала их не брать в руки оружие.

Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «прекрасно понимает, что толкает свой собственный народ в пучину кровопролития», однако он не может сесть за стол переговоров и призвать к ответственности государственных военных преступников, «издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьем людей в Одессе и бомбивших Донбасс», потому что «сам является заложником в руках этих преступников».

«Но люди могут остановиться. Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несет ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года», — отметила Поклонская.

Она также указала, что русские и украинцы являются родными и все народы России желают мира и восстановления Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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