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Захарова заявила, что Запад постоянно забывает об «очень важной вещи»

Захарова: утверждения Запада о том, что Россия сама отказалась от переговоров — вранье

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно страны Запада и закрыли все опции для переговорного процесса. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас рассказы о том, что Россия ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это вранье абсолютное, Россия действует последовательно», — сказал дипломат.

Она подчеркнула, что сейчас Запад «бьется в истерике» из-за Украины, при этом забывая, что сам настойчиво закрыл все опции для диалога.

Захарова также заявила, что РФ ответит на западные санкции. Дипломат также посоветовала европейской верхушке задуматься о том, к каким последствиям могло привести обладание Киева ядерным оружием — на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом.

«И когда сейчас Европа достала в очередной раз из ящика пакет санкций и ими размахивает… Им бы сейчас подумать о том, к чему это могло бы привести, если государство, которое взрывается изнутри из-за собственных проблем, вдруг заикается об обладании ядерным оружием», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что США «в хамской манере» отказали России в переговорах еще до начала операции на Украине.

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