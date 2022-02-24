Вице-канцлер ФРГ пригрозил России остановкой технического прогресса

Новые санкции Евросоюза могут лишить Россию доступа к технологическому прогрессу, заявил немецкий вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова приводит агентство «РИА» Новости.

Политик также допустил закрытие доступа на международные рынки для российских компаний.

«Мы примем жесткий пакет санкций в ЕС вместе с партнерами в США, пакет санкций, который отрежет российскую экономику от промышленных преимуществ <…> атакует и заморозит рынки активов, финансовые рынки, значительно ограничит доступ на европейский и американский рынок», — отметил Хабек.

Он добавил, что «этот пакет санкций был задуман для предотвращения войны, это был инструмент давления», теперь последствия данных санкций должны «внести вклад для открытия шансов для дипломатии».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.