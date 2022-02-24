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СБУ сжигает документы в центре Киева

Служба безопасности Украины сжигает документы у своего здания в центре Киева

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РИА «Новости»

Сотрудники Службы безопасности Украины сжигают документы неподалеку от своего здания в центре Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Накануне из-за ухудшения обстановки на Украине и потенциальной опасности для жизни дипломатов МИД России решил эвакуировать персонал всех диппредставительств в стране. Местные СМИ сообщали, что перед отъездом в консульствах что-то сжигали и не пускали пожарных на территорию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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