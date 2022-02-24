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Пасечник заявил о «сокрушительных ударах» по военным объектам Украины

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава ЛНР Леонид Пасечник в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о ходе специальной военной операции по освобождению территорий бывшей Луганской области.

«Наши военные наносят сокрушительные удары исключительно по военным объектам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, но вместе с тем, я призываю принять все необходимые меры безопасности», — сказал он.

Ранее Пасечник говорил, что Вооруженные силы Украины, отступая, прячутся за спинами мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса в обращении к россиянам. По его словам, Москва приняла просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с Россией, а также ввела военное положение.

«Газета.Ru» следит за развитием событий на Украине в режиме онлайн.

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