На Украине заявили, что Зеленский и кабмин не покидали страну

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что высшее руководство страны никуда не уезжало, передает ТАСС.

«Власть тут. Президент на месте, правительство на месте, парламент на месте», — сказала политик.

Она также назвала недостоверной информацию о том, что члены кабмина покинули правительственный квартал и были направлены в спокойное место.

«Никто никуда не поедет. Если это ваша цель, РФ, то чтоб вы знали, что мы до конца будем с нашим народом»», — подчеркнула Верещук.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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