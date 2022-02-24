Басурин: из-за обстрелов ВСУ ранено восемь мирных жителей ДНР, один погиб

В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины восемь мирных жителей ДНР получили ранения, один погиб, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит агентство «РИА» Новости.

«В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Восемь граждан получили ранения, один погиб. Повреждены шесть жилых домов», — заявил Басурин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.