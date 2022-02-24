В Кремле не сомневаются в том, что военная операция в Донбассе пройдет успешно, при этом никто не говорит об оккупации Украины. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Никто не говорит об оккупации [Украины]. Это слово неприменимо. Я говорил о двух задачах сформулированных президентом, остальное — вопрос выбора украинского народа», — подчеркнул представитель Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.