МИД Италии вызвал российского посла из-за ситуации с Украиной

Посол России в Италии Сергей Разов вызван в МИД Италии в связи со спецоперацией российской армии в Донбассе. Об этом говорится на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Дипломат был вызван по указанию главы министерства Луиджи Ди Майо.

Разову выразили твердое осуждение итальянского правительства за «тяжелейшую, необоснованную и неспровоцированную агрессию Москвы против Украины, которая представляет собой четкое и ясное нарушение международного права».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.