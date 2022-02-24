МИД ФРГ предупредил о последствиях для Германии из-за санкций против России

Санкции против Москвы в совокупности с падением рынков акций на фоне российской специальной военной операции на Украине будут иметь последствия и для Германии, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит «РИА» Новости.

По ее словам, Берлин намерен принять ответные меры в защиту порядка в Европе.

«Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий — это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену», — заявила Бербок.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.