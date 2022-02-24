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Посольство РФ в Киеве эвакуировало российских дипломатов

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Olena Khudiakova/Global Look Press

Посольство России на Украине сообщило РИА «Новости», что все российские дипломаты эвакуированы из Киева.

Как отмечается, имущество диппредставительства России было вывезено до отъезда сотрудников.

Ранее стало известно, что посольство Украины в Москве прекратило прием граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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