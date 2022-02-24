Зеленский призвал мировых лидеров создать антипутинскую коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать коалицию против главы России Владимира Путина. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира! Создать антипутинскую коалицию. Ввести немедленные санкции, обеспечить защиту и финансовую поддержку Украине! Закройте воздушное пространство! Мир должен принудить Россию к миру», — написал украинский лидер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.