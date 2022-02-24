Зеленский призвал украинцев не паниковать и оставаться дома

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram обратился к согражданам с призывом не паниковать и находиться в безопасном месте.

«От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины), кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — сказал глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.