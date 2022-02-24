CNN: США и их союзники намерены ввести полномасштабные санкции против России 24 февраля

США и их союзники в четверг, 24 февраля, планируют ввести полномасштабные санкции в отношении России. Об этом сообщил журналист телекомпании CNN в Twitter, он ссылается на представителя американской администрации.

Отмечается, что речь идет об ограничительных мерах, которые обсуждались в Вашингтоне в течение последних нескольких недель.

Ранее Европейский союз обнародовал имена более 500 россиян, попавших под санкции. В санкционные списки помимо прочих попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев и бизнесмен Евгений Пригожин вместе с супругой.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.