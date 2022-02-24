Франция ожидает дальнейших шагов РФ по Украине

Постоянный представитель Франции при Организации объединенных наций (ООН) Николя де Риьвер заявил, что Франция полагает, что Россия предпримет некие «дальнейшие шаги» по эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Президент России предпринял некоторые политические меры два дня назад, однако, кажется, что это только начало эскалации. Мы ожидаем дальнейших шагов, поэтому собрались сегодня», — заявил Риьвер.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами. По ее оценкам, всего в другие страны могут переселиться около 5 млн человек.

Накануне сообщалось, что более 100 тыс. беженцев с Донбасса пересекли границу с Россией.

Свыше 775 тыс. жителей Донбасса обратились и получили гражданство России. Около 110 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов, и они в процессе оформления.

18 февраля руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Вскоре еще ряд российских регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев.