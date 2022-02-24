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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Чехия планирует ужесточить выдачу виз россиянам

Глава МВД Чехии Ракушан: правительство рассматривает ужесточение выдачи виз гражданам РФ

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Первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что правительство республики обсудило возможность ужесточения процедуры выдачи виз гражданам РФ на фоне кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в кабмине Чехии обсуждалась ревизия правил выдачи виз для граждан Российской Федерации.

«Мы говорили, что призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта», — подчеркнул Ракушан.

Он добавил, что параллельно с этим рассматривается возможность введения гуманитарных виз для россиян, которых преследуют в стране, например, активистов оппозиционных политических движений.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил возможность блокады путешествий для граждан РФ, если ситуация на востоке Украины обострится.

В свою очередь, председатель комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс предложил приостановить выдачу туристических виз россиянам.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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