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В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против российских депутатов

Депутат Калашников: депутаты не должны руководствоваться интересами стран ЕC

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников прокомментировал санкции Евросоюза против 351 депутата, голосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что такие действия от европейских политиков являются недемократичными.

«Это еще одно подтверждение их нечестности… На самом деле, это (санкции) не мешает честному депутату, у которого нет там недвижимости, работать и дальше», — сказал депутат.

По его словам, западным политикам легче наказать депутатов, а не бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы. Калашников заявил, что для европейских политиков демократические ценности и предпочтения избирателей стоят на 10-м, 20-м месте, а не на первом, как они утверждают.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально ввел санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции ЕС попали 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

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