Стали известны сроки предложенного Зеленским режима ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней за исключением Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно президентскому указу режим должен быть введен со вторника, 24 февраля, и продлится до 25 марта. В документе указаны Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская область, и Киев.

Спикер Рады Руслан Стефанчук в свою очередь распорядился провести сегодня, 23 февраля, внеочередное заседание. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Ранее совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении ЧП на всей территории страны.