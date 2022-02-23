МИД РФ: новый пакет санкций США против России стал 101-м по счету

Объявленный администрацией США накануне новый пакет антироссийских санкций стал 101-м по счету, говорится в заявлении МИД РФ.

«Объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России», — говорится сообщении.

В тексте говорится, что США на протяжении многих лет тщетно пытаются помешать развитию отечественной экономики и в очередной раз «рефлекторно хватаются» за инструменты по ограничению, которые не только неэффективны, но и с точки зрения американских интересов контрпродуктивны.

Кроме этого, в заявлении говорится о «сильном ответе» на новые санкции, которые будут не обязательно симметричными, но чувствительными для американской стороны.

22 февраля США объявили о новых санкциях в отношении России из-за признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.