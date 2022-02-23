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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Польша и Литва поддержали вступление Украины в ЕС

Зеленский: Польша и Литва поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

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David Mdzinarishvili/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Польша и Литва подписали заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот шаг очень важен для украинского общества и для объединения Украины.

Зеленский поблагодарил лидеров Польши и Литвы за подписание этого документа и за поддержку Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа должна забрать Украину к себе. По его словам, Евросоюз должен отбросить все сомнения, сдержанность и скептицизм, который есть в некоторых столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение. При этом в Брюсселе не могут назвать какие-либо конкретные даты вступления Украины в ЕС.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, спрашивать руководство Евросоюза о членстве по факту бессмысленно, поскольку это решение в большей степени зависит от государств-членов, в которых есть вопросы относительно присоединения Киева к блоку.

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