Польша и Литва поддержали вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Польша и Литва подписали заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот шаг очень важен для украинского общества и для объединения Украины.

Зеленский поблагодарил лидеров Польши и Литвы за подписание этого документа и за поддержку Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа должна забрать Украину к себе. По его словам, Евросоюз должен отбросить все сомнения, сдержанность и скептицизм, который есть в некоторых столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение. При этом в Брюсселе не могут назвать какие-либо конкретные даты вступления Украины в ЕС.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, спрашивать руководство Евросоюза о членстве по факту бессмысленно, поскольку это решение в большей степени зависит от государств-членов, в которых есть вопросы относительно присоединения Киева к блоку.