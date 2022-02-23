Посольство России на Украине спустило государственные флаги

Посольство России на Украине спустило государственный флаг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киеве.

Днем ранее в МИД РФ заявили, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств с Украины для их защиты и безопасности. В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство и генконсульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове многократно подвергались нападениям.

Также сообщалось, что США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины. До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. После этого санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.