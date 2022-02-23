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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Россия проводит эвакуацию персонала во всех диппредставительствах на Украине

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Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киеве.

«Эвакуация персонала уже началась», — сказали в диппредставительстве.

Днем ранее в МИД РФ заявили, что Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства и генеральных консульств с Украины для их защиты и безопасности. В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство и генконсульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове многократно подвергались нападениям.

Также сообщалось, что США распорядились вывезти оставшихся американских дипломатов из Украины. До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США.

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