Глава Минфина Франции: термин «вторжение» не подходит для описания событий на Украине

Термин «вторжение», который применяется Вашингтоном, не подходит для характеристики событий на Украине, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом сообщается в эфире BFMTV.

«Все слова должны иметь смысл. В нынешней обстановке надо взвешивать слова и сохранять хладнокровие», — подчеркнул он.

По словам Ле Мэра, определение «вторжение» не совсем подходит под контекст происходящего.

«Санкции, которые мы приняли, вызваны посягательством России на территориальную целостность Украины и носят точечный характер», — подчеркнул глава Минфина Франции.

Он обратил внимание, что «во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России».

Ранее американский президент Джо Байден объявил о новых санкциях против России.

Также в Кремле отреагировали на выступление Байдена по Украине.