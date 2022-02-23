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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД Франции заявили, что готовы нанести ущерб своей стране ради санкций против России

Госсекретарь при МИД Франции: признаков полномасштабного вторжения на Украину пока нет

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Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что признаков полномасштабного вторжения на Украину пока нет, сообщает радио France inter.

«Возможен ли военный сценарий решения ситуации на Украине? Нет. Но если для защиты суверенитета Украины потребуется принятие новых санкций, которые могут причинить ущерб и нам самим, мы это сделаем», — заявил Бон.

Он отметил, что приостановка «Северного потока — 2» может быть временной.

«Проект пока приостановлен Германией, но условия могут измениться, решение по «Северному потоку — 2» стало частью пакета жестких санкций. Это очень сильный сигнал», — заявил Бон.

Он напомнил, что газопровод пока простаивает, однако у Европы якобы хватает газа, чтобы «пережить эту зиму».

Ранее во Франции не исключили развития всех сценариев с Украиной.

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